"Убийца" WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.

В суде Западного округа Висконсина в пятнице Хатчинс предстал перед судом. Его обвинили в создании вредоносных программ, распространении вируса, даче ложных показаний. Эксперт признал вину только по двум пунктам, остальные обвинения с него сняли. Но мужчине все равно грозит срок до 10 лет.

Хатчинс подчеркнул, что раскаивается в содеянном. И теперь будет посвящать свое время защите людей от вредоносных программ.

Statement About My Legal Casehttps://t.co/XLp82vedLk — MalwareTech (@MalwareTechBlog) 19 апреля 2019 г.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая 2017 года затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хатчинс сумел "выключить" его в том же мае.

В 2017 году его обвинили в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей.