Хоккеисты-юниоры России переиграли команду Латвии

В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею среди юниорских сборных, возраст игроков которых не превышает 18 лет. Национальная команда России, выступающая на первом этапе в группе "В", свой второй матч проводила против соперников из Латвии и победила со счетом 5:1.

Интрига в матче сохранялась примерно до середины второго периода. Поначалу команды обменялись голами: у наших забил Грошев, а у латвийцев – Ансонс. Но когда на 31-й и 32-й минутах Чистяков и Шешин сделали счет 3:1, все стало ясно. Еще две шайбы у россиян забили Амиров и Мингачев.