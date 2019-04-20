Премьер-лига. Столичное дерби "Локо" и ЦСКА принесло ничью

Матчем на столичном стадионе "Локомотив", где местные железнодорожники принимали земляков-армейцев продолжилась программа 24-го тура российской футбольной премьер-лиги. Хозяева открыли счет, но еще в первом тайме ЦСКА сумел отыграться. Ничья 1:1, которая больше всего устроила соперников москвичей.

Маптч получился довольно интересный, но все же равный, так что счет вполне отражает соотношение сил на поле. У "Локо" на 13-й минуте счет открыл Хеведес, у гостей ответный мяч провел Чалов, когда секундомер отсчитывал последние минуты первой половины игры.

Во втором тайме несмотря на все усилия команд результат не изменился. В концовке игра стала довольно жесткой, и судья Еськов предъявил соперникам 7 желтых карточек. Тем не менее, на удаление никто не наиграл, как не наиграли команды и на победу.

У "Локомотива" стало 43 очка и он идет вторым, отставая от "Зенита" на 5 турнирных баллов и у питерцев игра в запасе. ЦСКА набрал 41 очко и занимает 4-е место, пропустив впереди себя еще и "Краснодар", который также пока провел только 23 игры и вечером 20 апреля играет с "Зенитом".