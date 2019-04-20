"Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
В итальянской футбольной Серии "А" досрочно стал известен победитель турнира. В 33-м туре чемпионата Италии туринский "Ювентус" победил на своем поле "Фиорентину" (2:1) и выиграл скудетто. Этот титул стал для "Старой синьоры" восьмым подряд и 35-м за всю историю клуба.
В матче против "фиалок" из Флоренции будущий чемпион поначалу проигрывал после гола Миленковича на 6-й минуте. Однако в конце первого тайма Алекс Сандро восстановил равновесие, а на 53-й минуте одна из атак "Юве" завершилась автоголом Пеццельи. Больше соперники не забили.
Впервые чемпионом Италии в составе "Ювентуса" стал португалец Криштиану Роналду, для которого нынешнее скудетто – второй титул в майке "Старой синьоры". В начале сезона Криш победил вместе с командой в Суперкубке Италии.
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