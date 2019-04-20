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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад

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20 апреля 201922:41

"Желтые жилеты" бунтуют в Париже: ранены 14 полицейских

EPA

Во время протестов "желтых жилетов" во Франции пострадали 14 полицейских, сообщил глава МВД республики Кристоф Кастанер.

182 участника акции задержаны.

В сегодняшней волне протестов приняли участие 27,9 тысячи человек, из них в парижских столкновениях участвовали девять. Около 60 тысяч полицейских и жандармов следили за порядком.

Акции "желтых жилетов" начались в ноябре 2018 года. Французы вышли на улицы, протестуя против роста цен на топливо. В дальнейшем протест стал масштабнее, и люди уже протестую против неэффективного управления страной, передает ТАСС.

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