"Желтые жилеты" бунтуют в Париже: ранены 14 полицейских

Во время протестов "желтых жилетов" во Франции пострадали 14 полицейских, сообщил глава МВД республики Кристоф Кастанер.

182 участника акции задержаны.

В сегодняшней волне протестов приняли участие 27,9 тысячи человек, из них в парижских столкновениях участвовали девять. Около 60 тысяч полицейских и жандармов следили за порядком.

Акции "желтых жилетов" начались в ноябре 2018 года. Французы вышли на улицы, протестуя против роста цен на топливо. В дальнейшем протест стал масштабнее, и люди уже протестую против неэффективного управления страной, передает ТАСС.