В Ростове-на-Дону открылись молодежные Дельфийские игры

В Ростове-на-Дону сегодня открылись молодежные Дельфийские игры, передает канал "Россия 24".

Впервые на них приехали представители всех регионов России — две с половиной тысячи человек. Участники будут соревноваться в 29 номинациях, среди них — музыка, тележурналистика, кулинарное искусство, фотография.

В этом году появились новые номинации, например, защита персональных данных.