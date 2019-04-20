Нападение в Кабуле: погибли не менее семи человек

В столице Афганистана Кабуле в субботу, 20 апреля, прогремел взрыв у здания министерства связи и информационных технологий. В результате атаки погибли не менее семи человек, еще шестеро получили ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, кроме взрыва, на месте происшествия были слышны выстрелы. Атака продолжалась несколько часов.

По информации министерства внутренних дел Афганистана, в числе погибших — трое сотрудников службы безопасности. Представитель ведомства Насрат Рахими сообщил, что в атаке на министерство участвовали три террориста-смертника, двоих из них силовикам удалось ликвидировать. Люди из всех зданий, расположенных вблизи министерства связи и информационных технологий, были эвакуированы.

Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на заявления военных передает, что в результате последних операций афганской армии и военно-воздушных сил в различных провинциях страны были ликвидированы по меньшей мере 36 боевиков. Так, в уезде Садмара в провинции Вардак были уничтожены полевой командир движения "Талибан" (запрещено в РФ), известный как Мавлави Хабибулла, а также четыре подручных боевика. Шестнадцать бандитов были ликвидированы в результате авиаудара ВВС в районе Геру провинции Газни.

12 апреля радикальное движение "Талибан" объявило о начале "ежегодного весеннего наступления в Афганистане".