Японский слепой мореплаватель пересек Тихий океан

Японский слепой мореплаватель стал первым незрячим человеком, который смог переплыть Тихий океан. Он провел на яхте почти два месяца.

Стартовал в феврале из США и накануне добрался до берегов Японии. С ним был штурман, однако он только сообщал информацию о силе и направлении ветра, а с парусами слепой мужчина справлялся сам.

Это, кстати, была вторая попытка. Шесть лет назад японец уже пытался пересечь океан, но тогда яхта столкнулась с китом и перевернулась, а самого путешественника пришлось спасать, сообщает телеканал "Россия 24".