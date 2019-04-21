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Выборы на Украине 1 час назад
Украинский суд: кандидат Зеленский продолжит борьбу за президентство
На Украине второй тур выборов президента. Начали голосовать на избирательном участке в Австралии. 20 апреля был "день тишины", но все равно скандал за скандалом. В суд подали иск об отмене регистрации Зеленского. Сделал это адвокат Андрей Хилько. Он утверждает, что Зеленский якобы подкупил избирателей тем, что билеты на дебаты с Порошенко раздавали бесплатно. На абсурдность обвинения указал Центризбирком Украины. Суд с этим согласился. Зеленский остается кандидатом. В Сети пишут, что Хилько действует по приказу Порошенко. Кстати, сам пока еще действующий президент выложил у себя на странице компромат на жену Зеленского.
Порошенко закон неписан. Накануне выборов в "день тишины" продолжает агрессивно агитировать, используя компромат. Выложил ролик против Зеленского. Утверждает, что в 2014 году супруга оппонента – Елена — перепостила сообщение, в котором говорилось, что за информацию об украинских войсках платят вознаграждение. При этом у Facebook есть особенность: если сделать репост репоста, то комментарий, осуждающий первоначальную новость, просто исчезает. Так произошло и на этот раз. Но это не помешало скандальному украинскому сайту "Миротворец" тут же включить Елену Зеленскую в списки врагов.
"Собственно, это ожидаемо после провальных для Порошенко итогов дебатов. И большинство сходится, что он проиграл, и лучшее свидетельство тому – ставки букмекеров. Тут добавить нечего. Картина маслом, свидетельствующая об уровне моральных и этических принципов команды Порошенко", — говорит политолог Андрей Золотарев.
Команда Зеленского опубликовала в Telegram-канале призыв к избирателям прийти на выборы, чтобы остановить попытки фальсификации.
"Если вы останетесь дома или решите не прийти на участок, ваш голос будет украден. А каждый сфальсифицированный голос — это возможность старой власти продолжать свою грязную коррупционную деятельность".
Кстати, один из украинских каналов приготовил вечер в компании с Зеленским — телепроекты с его участием. И вообще, тишина Украине только снится.
"Порошенко не хочет уходить, а Зеленский очень хочет занять это кресло. И несмотря на то, что Зеленский выиграл дебаты, он старается мобилизовать электорат, потому что для Порошенко может быть позитивным то, что ряд людей просто посчитают победу Зеленского предрешенной и не придут на выборы", — говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько.
Ну, а пока Интернет бурлит, страна обсуждает дебаты и события вокруг них. Видео, на котором люди Порошенко раздают "массовке" гонорары прямо возле стадиона. Судя по комментариям, гроши положены тем, кто поддерживал нынешнего президента.
Встречу на стадионе называют фарсом, провинциальным цирком, карнавалом, лебединой песней Порошенко. Надежда Савченко, которую не так давно выпустили из СИЗО, заявила, что поддержит Владимира Зеленского и что "президентом станет тот, за кого она будет голосовать". Ей вторит и другой неутомимый, ныне заочный участник украинского политического спектакля.
"Это голосование не просто против конкретного президента. Оно против старого политического класса. Это настоящая электоральная революция. Главным двигателем которой является молодежь Украины", — говорит Михаил Саакашвили.
И как жирное многоточие предвыборной субботы — судебный процесс, инициированный одиозным адвокатом Андреем Хилько, который обвиняет Зеленского в том, что тот подкупал избирателей, а значит должен выбыть из гонки.
"Как официальный наблюдатель от общественной организации я за последние три недели подал более 8 исков. Я определил из публикаций, которые делал кандидат, который является сегодня ответчиком, что они нарушают закон", — заявил адвокат Хилько.
В сетях утверждают, что Хилько связан с Порошенко и, по мнению экспертов, именно так выглядит фол последней надежды. Не веря в победу, президент Украины пытается всеми силами насолить оппоненту.
"56 статья закона о выборах президента дает исчерпывающий перечень оснований снятия президента с выборов – личное заявление кандидата или смерть кандидата. Ни того, ни другого нет, а значит, это делается с одной только целью – плюнуть в борщ Зеленскому", — говорит политолог Андрей Золотарев.
По мнению, экспертов исход гонки предрешен. В этом контексте "Указ о Евроинтеграции" – жалкая попытка хоть немного приподнять процент. Штаб Порошенко старается всеми силами повлиять на расклад перед другими выборами – в сентябре. Нынешнему президенту необходимы 30 процентов голосов и реванш на выборах в Раду. На условиях анонимности депутаты утверждают, что во все фракции направлены гонцы: Порошенко торгуется за пост премьер-министра.
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