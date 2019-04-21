Возросло число пострадавших от пожаров в Забайкалье

Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае возросло с 27 до 29 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации регионального Минздрава, у многих людей — ожоги конечностей, лица. Кроме того, у тяжелых больных поражены дыхательные пути, что осложняет лечение. Психологическое самочувствие у людей подавленное, они тяжело переносят случившееся, сообщает ТАСС.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края пострадали 17 населенных пунктов.

На помощь спасателям, которые ведут борьбу с пожарами, в регион прибыли два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Сгорело около ста жилых домов, более 400 человек потеряли имущество. Так, степной пожар за ночь уничтожил село Тасырхой.

Возбуждено пять уголовных дел о неосторожном обращении с огнём. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.