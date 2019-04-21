Выборы на Украине: мнение западных СМИ и "окончательное прощай"

Украинские выборы — на первые полосах западных СМИ. Освещают по-разному. Так, британская "Би-би-Си Ньюс" пишет о нелегком выборе между Порошенко и Зеленским. Впрочем, мало кто из западных политологов сегодня сомневается в победе последнего.

Американский журнал "Форин Полиси" отмечает актерский талант Зеленского. Мол, он так убедительно играет неподкупного президента в сериале "Слуга народа", что телезрители не сомневаются, кому отдать свой голос.

А немецкая "Дойче Велле" уже абсолютно уверена в победе Зеленского. Издание пишет, что украинцы устали от коррупции и жаждут прихода нового лидера. Главный вопрос, которым задается "Дойче Велле" — сможет ли новый президент объединить расколотую страну.

Накануне, в день тишины, на Украине было совсем не тихо. В полицию поступило более двухсот жалоб о нарушениях. Чаще жаловались на незаконную агитацию. Больше всего сообщений из Днепропетровской и Полтавской областей.

Но главный скандал в Киеве закончился ничем. Суд рассматривал жалобу наблюдателя Андрея Хилько. Тот обвинил Зеленского в подкупе избирателей и потребовал снять его с выборов. Исковое требование в итоге отклонили.

В штабе Зеленского считают, что этот вердикт "окончательное прощай" действующему главе государства. "Окончательное прощай" – это, кстати, любимая фраза Порошенко. Он часто использовал её, говоря о разрыве отношений с Москвой, передает телеканал "Россия 24".