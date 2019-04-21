Тема:
Выборы на Украине 51 минута назад
21 апреля 201906:40
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Видео, где на колени с разбегу падает вице-спикер Верховной рады, набирает популярность в сети.
Призыв Зеленского повиниться перед народом услышал не только его оппонент. Порошенко на колени встал, но немного не той стороной к народу.
В этот момент от массовки за спиной кандидата отделилась Ирина Геращенко. Грациозный прыжок — и вот она уже на коленях.
В интернете шквал насмешек: украинские пользователи поступок Геращенко называют агонией власти, пишут, что все происходит, как в бредовом сне. А ещё делают вывод: в любой непонятной ситуации — вставай на колени.
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