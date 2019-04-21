В Забайкалье огонь оставил без жилья более 400 человек

В Забайкалье спасатели "Авиалесоохраны" ликвидировали очаги возгорания во всех населенных пунктах. Из-за пожаров более четырехсот человек остались без крова, десятки пострадали.

Оголенные печные трубы, тлеющий хлам и горы пепла. Это все, что территориально обозначает теперь большую часть села Шара. Беспощадная огненная стихия оставила невредимыми всего лишь 9 домов.

Все произошло днем 19 апреля. Шквалистый ветер перенес пламя из горящей степи. Очевидцы говорят — 23 дома в селе Шара не стало буквально за 30 минут.

Спасать себя и имущество людям пришлось самостоятельно. Но при столь сильном ветре, говорят, это оказалось бесполезно.

Уже ясно, что очаг разрушительного возгорания, от которого пострадало село, возник километров за 50 отсюда – в селе Бутунтай. Специализированные силы были брошены на защиту его и соседнего Чиндагатая. Бутунтай отстояли, а вот во втором селе сгорели три дома, один из которых нежилой. По степи подхваченное ветром пламя добралось до Шары, значительно опередив пожарных.

В одночасье жилья лишились 47 человек. Большинство приютили родственники. Часть находится в пункте временного размещения. В здании поселковой администрации собрались те, кто отказались бросать уцелевший скот и остались в селе. Уставшие, с красными от дыма глазами рассказывают главе региона: вместе с домами сгорело все нажитое: животные и птицы, автотехника, мебель, запасы дров и сена.

Александр Осипов в первую очередь поручает позаботиться о питании, одежде и комфортном пребывании пострадавших. Уже сегодня в село доставят партию гуманитарной помощи от добровольцев.

"Везде организована работа комиссии. Я попросил, чтобы они работали оперативнее, быстрее устанавливали ущерб, кто потерял живность, остальное имущество", — говорит временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

По его поручению, в первую очередь, все пострадавшие от пожаров забайкальцы получат единовременные выплаты — 10 тысяч рублей. Срок — максимум до вторника. Погорельцам, которые полностью утратили имущество, выплатят по 100 тысяч рублей из краевого бюджета. Прорабатывается и вопрос оказания финансовой помощи из федерального центра.