Корабли Тихоокеанского флота России завершили визит во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань".

По данным пресс-службы Восточного военного округа, в отряд входили большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Иркут"​​​.

Моряки встречались с представителями командования четвертого военно-морского района ВМС Вьетнама и командованием военного флота, а также возложили венок к мемориалу "Камрань" и осмотрели достопримечательности, сообщает РИА Новости.

Вьетнам является для России одним из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Еще с советских времен связи Москвы и Ханоя были очень тесными. Это не только торговля, бизнес и туризм. Для России это еще и много чувств, рожденных боевым братством по отражению десятилетней американской агрессии 60-70-х годов.