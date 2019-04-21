На Шри-Ланке прогремели взрывы: 20 погибших, 280 человек ранены

Полиция Шри-Ланки сообщила о взрывах в двух церквях во время празднования католической Пасхи.

Кроме того, Reuters передает, что в столице страны – Коломбо – прогремели два взрыва в отелях.

Из городского госпиталя передают, что 20 человек погибли, более 280 ранены, и люди продолжают поступать. Данных о характере травм пока нет, сообщает ТАСС.