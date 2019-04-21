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Выборы на Украине 42 минуты назад

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21 апреля 201908:15

На Украине открылись участки для голосования

На Украине открываются участки для голосования во втором туре выборов президента. Их почти 30 тысяч, там ждут порядка 26 миллионов избирателей.

Украинцы, которые временно находятся на территории России, голосовать не смогут. Киев, по сути, лишил их возможности реализовать избирательное право. По официальным данным, это около трёх миллионов человек.

Среди наблюдателей не будет россиян. Отказали не только им: сообщалось, что наблюдать за чистотой голосования не пустили и ряд немецких наблюдателей, в чьей лояльности Киев был не уверен.

Первые данные экзит-поллов обещают обнародовать сегодня, уже в восемь вечера. Оглашения официальных итогов следует ждать не позднее первого мая. Инаугурация избранного президента должна состояться до 3 июня, сообщает телеканал "Россия 24".

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