Семак о победе над "Краснодаром": это была красивая игра
В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 3:2. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своих подопечных в Краснодаре.
"Очень хорошо начали, создали много моментов в начале, но не смогли забить, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – После забитого мяча стали играть хуже, пропустили не совсем обязательный ответный гол. В дальнейшем обе команды много атаковали. Мы забили и второй, и казалось, что сумасшедший удар Перейры мог свести матч к ничьей, но концовка показала, что мы хотели победить больше. Думаю, это была красивая игра, и я рад, что мы смогли победить".
Семак подчеркнул, что еще рано говорить о раскладе в турнирной таблице, так как играть еще долго, а радость игроков после матча была продиктована не самой победой, а тем, насколько сложно пришлось в концовке: "эмоции были связаны с ходом игры. Такой драматичной, интересной, с обилием моментов. И забить на последних минутах… Поэтому и радовались. Это та победа, которая приносит эмоции. Вне зависимости от отрыва в таблице или чего-то еще".
Напомним, "Зенит" с 51 очком лидирует в турнирной таблице. В следующем туре "сине-бело-голубые" 24 апреля в подмосковных "Химках" сыграют со столичным "Динамо".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пьяный москвич открыл огонь по подросткам
- Жена Зеленского попала в базу "Миротворца"
- "Желтые жилеты" закидали полицию самокатами
- Лукашенко готов сесть с Россией в один окоп
- Палату Дмитрия Быкова сравнили с МКС
Самое читаемое
-
Выстрелом в голову убит актер культового фильма
- "Прятки на сутки". В соцсетях набирает популярность новая садистская игра для детей
- Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
- Достаточно небольшого кусочка в день: назван продукт, вызывающий рак кишечника
- Застали врасплох: режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных аферистов
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Задержан экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин
- Москва может отказаться от создания российско-китайского самолета
- Минэкономразвития оценило оборот попавших под запрет украинских товаров в $4,3 млрд
- Топ-10 самых несчастных экономик мира
- Иностранцы увеличили инвестиции в российские компании на 40%
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!
- Водителей хотят официально разделить на любителей и профессионалов
- УАЗ создал экспедиционную версию "Хантера" за миллион рублей
- Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше
- Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Враг в отражении: что прыщи могут рассказать о здоровье
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00
-
Порошенко и Зеленский встретились на стадионе
- Кабриолет "Аурус" отрепетировал парад
- 5% за каждый литр себе в карман: новое мошенничество на АЗС
- Доклад Мюллера: с Путиным никто не сговаривался
- Знаменитый Вернисаж в Измайлове может пойти под снос
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Астрономы обнаружили древнейшую молекулу во Вселенной
- Кто лучше скрывает измены, мужчины или женщины?
- Учёные восстановили функции мозга свиньи после смерти животного
- Чужой: метеор 2014 года пришёл не из Солнечной системы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
В Сети появилось полное видео драки с участием Кокорина и Мамаева
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?