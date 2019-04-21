Теракт на Шри-Ланке. Погибших 160, раненых - сотни

Серия взрывов прогремела на острове Шри-Ланка. Три из них произошли в отелях в столице Коломбо, еще три в церквях в Коломбо и пригороде Негомбо, где верующие начали праздновать Пасху.

По предварительным данным, пострадали как минимум 300 человек, их доставили в госпитали. И раненые, по словам медиков, продолжают поступать. Одна из церквей практически разрушены, рухнула крыша.

Что касается погибших, их уже 160. Полиция опасается, что это далеко не окончательные цифры. Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся, передает телеканал "Россия 24".

Посольство России в Шри-Ланке выясняет, есть ли россияне среди пострадавших.