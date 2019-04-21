Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных Елену Зеленскую — супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Она была внесена в базу данных сайта в субботу, 20 апреля, из-за своих публикаций в "Фейсбуке" о передвижении украинских войск в Донбассе в 2014 году.

На сайте указывалось, что Зеленская внесена в базу "как информатор боевиков незаконных вооруженных формирований". Через сутки запись была удалена.

Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса. Чаще всего там публикуются личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс "без согласия" украинских властей. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.