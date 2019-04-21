Взрывы на Шри-Ланке: Путин выразил свои соболезнования

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене. Путин назвал трагическими последствия террористических актов в воскресенье.

"Хотел бы подтвердить, что Россия была и остаётся надёжным партнёром Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма", — отметил президент России в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что организаторы атак, повлекших многочисленные жертвы, понесут "заслуженное наказание". Президент пожелал утешения родным погибших, а раненым — скорейшего выздоровления.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил террористический акт на Шри-Ланке, пишет ТАСС.

"Это гнусное нападение аналогично тому, что случилось в Крайстчерче, оно совершено трусливо, варварски и безжалостно", — заявил Чавушоглу.

По последним данным, не менее 185 человек убиты на Шри-Ланке при терактах в трех отелях и трех церквях.