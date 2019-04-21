Порошенко помолился, Зеленский зачитал рэп

Лидер предвыборной гонки на Украине Владимир Зеленский проголосовал на избирательном участке, а затем зачитал рэп. Его оппонент — действующий президент Петр Порошенко перед голосованием помолился в храме.

Зеленский отдал свой голос на избирательном участке в киевском районе Оболонь. Он поздравил избирательную комиссию и журналистов с вербным воскресеньем и сказал, что ожидает по итогам голосования "победы честного выбора". Рассказав, что на завтрак у него были кофе и яичница с глазурью, Зеленский также добавил, что его жена включила рэп-исполнителя Эминема "для настроения". По просьбе прессы Зеленский даже напел на английском несколько фраз из произведений рэпера. Результаты голосования Зеленский будет ожидать в своем предвыборном штабе.

Явка во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 11.00 по Москве составила 17,08%. Это следует из обнародованных данных на сайте ЦИК страны. Украинцам предстоит сделать выбор между кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским и самовыдвиженцем Петром Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной и детьми перед голосованием посетил в Киеве Михайловский Златоверхий собор — главный храм так называемой Православной церкви Украины. На своей странице в Facebook Порошенко вел прямую трансляцию своего моления и поздравил всех с вербным воскресеньем. Во время литургии Порошенко отделяло от других прихожан плотное кольцо телохранителей.