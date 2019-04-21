На Шри-Ланке прогремел седьмой взрыв

В столице Шри-Ланки прогремел седьмой взрыв за день. Предварительно, погибли два человека. По сообщению СМИ, атакован зоопарк в Коломбо. На место ЧП выехали полиция и спасатели. Ранее при шести терактах в церквях и отелях погибли более 185 человек, пишет ТАСС.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров осудил взрывы на Шри-Ланке и призвал весь мир бороться с терроризмом.

"Угроза растёт подобно снежному кому. И бороться с терроризмом нужно всем миром, всем странам. Иначе на планете наступит вечная зима без государств и народов", — заявил Кадыров.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал теракты на Шри-Ланки "нападением на все человечество".

"Самым решительным образом осуждаю теракты в день Пасхи на Шри-Ланке", - написал Эрдоган в Twitter.

МИД Германии, Бельгии, Польши и Австралии "потрясены ужасными атаками на Шри-Ланке"

"Они были нацелены против молящихся и путешественников. Ничто не может оправдать этот низменный поступок", — отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс шокирован числом жертв террористических атак на Шри-Ланке. Министр "решительно осуждает эти акты ненависти". К мнению бельгийского коллеги присоединился МИД Польши.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев соболезнует родственникам погибших.

"Ужасная трагедия в Шри-Ланке", — написал Токаев в Twitter.

Токаев призвал к совместной борьбе с терроризмом, у которого "нет границ".