ВСУ обстреляли Донецк

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в воскресенье обстреляли Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Руководитель представительства Руслан Якубов уточнил, что в результате обстрела повреждены два жилых дома. Жертв нет. Якубов отметил, что обстрел велся в день второго тура президентских выборов на Украине. Сегодня гражданам предстоит выбрать между комиком Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. Зеленский перед избирательным участком зачитал рэп, а Порошенко отстоял литургию по случаю праздника входа Господня в Иерусалим (вербное воскресенье).