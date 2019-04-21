Задержан мужчина, залезший на крышу венесуэльского посольства в Москве

Полицейские задержали мужчину, который в воскресенье забрался на крышу здания посольства Венесуэлы в Москве.

Неизвестный отказывался выполнить требования представителей закона и разговаривал по телефону со своим знакомым, пишет ТАСС.

В какой-то момент хулиган спрыгнул с крыши сам. Дежурившие у места ЧП врачи осматривают задержанного.