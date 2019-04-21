Восьмой взрыв: на Шри-Ланке ввели комендантский час

Еще два взрыва — седьмой и восьмой по счету с утра воскресенья — прогремели в Шри-Ланке. Первые взрывы произошли в трех отелях класса люкс и церкви крупнейшего города страны Коломбо. Две церкви в пригороде были обстреляны во время пасхальной мессы. Через несколько часов в отеле напротив национального зоопарка недалеко от Коломбо произошел еще один взрыв.

Днем в воскресенье прогремели еще два взрыва. В результате погибли по меньшей мере два человека, не менее 10 получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы. Более 150 человек, в том числе 35 иностранцев, были убиты, сотни получили ранения во время нескольких взрывов в пасхальное воскресенье, сообщает телеканал NDTV. Это крупнейшая атака за последние 10 лет после окончания гражданской войны в стране.

10 дней назад полиция уведомляла власти о готовящихся террористических атаках на церкви. По сведениям правоохранителей, атаки готовила радикальная мусульманская группировка NTJ (National Thowheeth Jama'ath). Власти пока не сообщают, кого подозревают в совершении террористической атаки. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

В стране введен комендантский час, который будет действовать с 18 часов вечера до 6 часов утра. Соцсети и мессенджеры заблокированы, интернет также недоступен.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил в своем микроблоге действия преступников, устроивших накануне взрывы в церквях и отелях. "Решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ", — написал премьер-министр. Он также призвал всех жителей страны сохранить "единство и силу", а также воздержаться от распространения слухов и домыслов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования своему ланкийскому коллеге в связи с многочисленными жертвами в результате терактов: "Мы разделяем скорбь и боль дружественного ланкийского народа", — говорится в телеграмме.