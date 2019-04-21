Юрий Семин: жаль, что с ЦСКА сыграли вничью, мы хотели победить

В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Локомотив" на поле "РЖД-Арены" в Москве сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Хороший напряженный матч. Жаль, что закончили вничью, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать давление, которое оказывал ЦСКА. Второй тайм был полностью наш. Замены оказали положительное влияние на игру. Одно очко – это движение вперед".

Семин объяснил, почему на игру выпустили всего одного сдерживающего полузашитника, а также рассказал, что помешало одержать победу: "сдерживающим был Крыховяк, а также четыре защитника. Разве этого мало? Мы хотели победить ЦСКА. Мы играли с клубом, который победил «Реал». Это топ-клуб. Сегодня они нам очень сильно мешали".

Напомним, "Локомотив" с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился на четвертой строчке, имея в активе 41 очко. В следующем матче чемпионата России железнодорожники 24 апреля на выезде сыграют с "Ростовом", а армейцы в тот же день примут "Анжи".