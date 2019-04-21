Украинский генерал возжелал часть России

Украинский генерал Игорь Романенко порекомендовал правительству Украины в будущем не упустить подходящий момент и захватить часть России.

"Этот момент Украине, конечно же, нужно будет использовать", — заявил бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины.

Столь радикальный способ извлечь выгоду из "определенных условий" Романенко озвучил в ответ на вопрос читателя на портале "Главред" о том, может ли Россия утратить часть своих земель.

Ранее Игорь Романенко уже высказывал агрессивные планы в отношении России, в том числе при провокации вооруженных украинских катеров в Керченском проливе в прошлом году, пишет РИА Новости.