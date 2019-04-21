Перед Зеленским разделась феминистка. Порошенко рассказал о своей гордости

Активистка движения Femen (известно прилюдными обнажениями участников в знак протеста) устроила акцию на избирательном участке. Для этого она выбрала участок, размещенный в колледже морского и речного флота, на котором голосовал Владимир Зеленский.

Когда политик подошел к участку, активистка разделась, обнажив на животе рисунок морды свиньи и надпись на груди "Pig in a poke" (аналог выражения "кот в мешке" — его применил по отношению к Зеленскому действующий президент Порошенко). Активистка кричала: "Хватит насиловать страну!" и "Зеленский — ошибка Украины", после чего ее вывели на улицу и провели профилактическую беседу.

Несмотря на инцидент, пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко высоко оценил организацию выборов главы государства. Он считает, что организация свидетельствует "о свободном волеизъявлении граждан", что характеризует Украину "как европейскую страну" и дает повод гордиться украинской демократией. Выступая перед журналистами, Порошенко еще раз заговорил о евроатлантической интеграции и призвал украинцев голосовать разумом. Явно намекая на кандидатуру своего оппонента — комика Владимира Зеленского, Порошенко предостерег украинцев от необдуманного шага, потому что смешно может быть только в начале, а потом "может быть больно".

В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур выборов президента. На должность претендуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.