Лавров – об украинских выборах, американской авантюре и гнилой политике

Сейчас для украинских кандидатов в президенты главное победить, а не привлечь избирателей конструктивной программой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Впрочем, какие-либо выводы делать еще рано. Какой будет политика Владимира Зеленского, если он победит, неизвестно. Нужно дождаться результатов второго тура, передает ТАСС.

Также Лавров добавил, что именно Вашингтон заставил поместные православные церкви признать новую структуру Православной церкви Украины. Авантюра с автокефалией — полностью его инициатива. Сейчас продолжается работа с другими православными церквями, которые отказались поддержать решение стамбульского патриарха, и это работа достаточно жесткая.

Министр прокомментировал и отношение США к отправке российских специалистов в Венесуэлу для ремонта техники. По его словам, Штаты руководствуются гнилой логикой, ведь военные стран НАТО заполонили Украину.

Лавров указал, что США ведут диалог с Россией по вопросам, которые они не могут решить в одиночку, как в случае с ядерной проблемой Корейского полуострова. Но в остальном их политика строится на одностороннем доминировании.

Кроме того, фактор силы в политике западных государств никуда не делся после окончания холодной войны.

Отметил Лавров и действия НАТО. Североатлантический альянс не собирается обеспечивать договоренности по безопасности полетов над Балтикой, хотя Россия согласна перейти на полеты с включенными транспондерами.