Серия терактов на Шри-Ланке: посольство РФ усиливает меры безопасности

В связи с серией взрывов на Шри-Ланке посольство РФ в Коломбо принимает дополнительные меры безопасности. В частности, будет усилена охрана дипмиссии силами местных силовых структур. Как пояснили в российском посольстве, это обычная практика в подобных ситуациях, пишет РИА Новости.

По предварительной версии следствия, взрывы могли осуществить радикальные исламисты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ланкийскую прессу, действовали боевики-смертники. Так, на записях камер видеонаблюдения в отеле "Шангри-Ла" видно, что подрывы в кафетерии и коридоре отеля совершили два человека. В их номерах были обнаружены материалы, имеющие отношение к исламистам. Однако пока неясно, кто осуществил теракт: местные боевики или иностранцы, приехавшие на остров по туристическим визам.

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в католических церквях во время празднования Пасхи. Это указывает "на попытку террористов начать войну против христианства", написал Пушков в своем Twitter.

В воскресенье, 21 апреля, во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо, а также в других частях стран произошло восемь взрывов. Погибли, 185 человек, в том числе 35 иностранных туристов, пострадали около 500. По предварительным данным, россиян в числе убитых и раненых нет. В стране введен комендантский час.