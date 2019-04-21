За показ бюллетеня Зеленскому грозит три года

Полиция проверяет сообщение о нарушении кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским законодательства в день выборов. Как показал "Пятый канал", Зеленский продемонстрировал телекамере заполненный бюллетень с "плюсом" напротив своей фамилии.

"Как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", — заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

В Главупре Нацполиции также пообещали дать правовую оценку поступка кандидата, пишет РИА Новости.

За нарушение тайны голосования по украинским законам виновнику штраф или заключение на срок до трех лет​​​.