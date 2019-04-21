У SpaceX случились проблемы с Dragon

Дата старта космического корабля Dragon-2 к МКС может быть отложена. Причиной сдвига времени полета может стать авария системы аварийного спасения, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники в российской ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что пилотируемый полет корабля Dragon-2 компании SpaceX назначен на июль этого года. 20 апреля во время огневых испытаний двигателей SuperDraco на мысе Канаверал в США произошел взрыв, который привел к уничтожению возвращаемого аппарата. Авария может внести серьезные коррективы в график полетов. Так как после подобных инцидентов предстоит серьезное разбирательство, то старт пилотируемого корабля с астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли вряд ли может быть осуществлен в планируемые сроки. Более вероятной датой старта специалисты РКО называют конец текущего года.

Испытательный полет на МКС без экипажа Dragon-2 совершил в марте этого года.