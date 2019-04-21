Порошенко призвал украинцев носить вышиванки, но сам предпочел костюм

Глава Украины Петр Порошенко пришел на избирательный участок в костюме, хотя сам призвал украинцев нарядиться в вышиванки, выложив в соцсети свой портрет.

После лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук написал твит, в котором сообщил, что он сам идет в вышиванке и призывает к тому же других, чтобы проголосовать за Украину.

Завтра йду на дЁльницю у вишиванцЁ. Приходьте й ви! Україна в нас одна! #голосуюзаУкраїну pic.twitter.com/v8BGaghCsK — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 20 апреля 2019 г.

21 апреля на Украине проходит второй тур президентский выборов, передает ТАСС.