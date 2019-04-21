Женщина чудом пережила массовое ДТП, устроенное лихачом в Тюмени. Видео

Момент аварии, произошедшей в минувшую субботу, 20 апреля, на пересечении улиц Салтыкова-Щедрина и 50 лет ВЛКСМ в Тюмени попал на видео.

Range Rover на большой скорости вылетел на перекресток, где столкнулся с несколькими транспортными средствами. Основной удар пришелся в район водительской двери автомобиля Nissan Qashqai за рулем которого находилась женщина.

После ДТП авто предполагаемого виновника инцидента вылетело за пределы проезжей части, перевернулось и врезалось в теплотрассу.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали три человека. Один из них отделался легкими повреждениями и отказался от госпитализации, водитель Range Rover получил ушиб головы и растяжение, после оказания помощи он был направлен на амбулаторное лечение.

Наиболее серьезные травмы были диагностированы у женщины 1995 года рождения, находившейся за рулем Nissan Qashqai. Пострадавшая получила множественные травмы, в том числе — переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Ей была сделана операция. Известно, что в настоящее время она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

По одной из версий, мужчина, управлявший автомобилем Range Rover, почувствовал себя плохо и потерял сознание незадолго до столкновения, однако эти сведения пока не нашли официального подтверждения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ЧП.