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21 апреля 201914:17

Минск принял решение по нефтепродуктам

Концерн "Белнефтехим", регулятор нефтяной отрасли в Белоруссии, решил временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов в связи с низким качеством поступающей из России нефти.

Заместитель председателя концерна Владимир Сизов провел в воскресенье, 21 апреля, в ОАО "Нафтан" в Новополоцке заседание оперативного штаба по контролю за ситуацией, сложившейся вокруг поставок российской нефти. На нем он пояснил, что решение принято с учетом проведения посевной кампании, а также "имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством". В то же время Сизов пообещал, что по мере улучшения ситуации все обязательства по поставкам иностранным контрагентам будут исполнены, пишет РИА Новости.

О резком ухудшении качества экспортной смеси Urals, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", концерн "Белнефтехим" заявил 19 апреля. Там сообщили, что в поступающей нефти содержание хлорорганических соединений в десятки раз превышает предельные значения по стандарту.

В этой связи белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть", чтобы решить все спорные вопросы для урегулирования ситуации. Председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил 20 апреля, что концерн намерен требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти, и отметил, что речь может идти о десятках миллионов долларов.

Со своей стороны, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что ситуация с качеством нефти в трубопроводе "Дружба" должна нормализоваться к 22-23 апреля.

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