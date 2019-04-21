Россия готова сотрудничать с Эстонией

Россия готова к любому сотрудничеству с Эстонией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Заявление о готовности к "любым контактам и любому сотрудничеству" было сделано в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Ушаков отметил и ответную готовность прибалтийского государства развивать отношения с РФ.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Москву и встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле, российский лидер назвал "ненормальным" отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении длительного времени (последний визит главы Эстонии в Россию прошел почти восемь лет назад). Президент Эстонии пригласила Путина посетить республику в будущем году.