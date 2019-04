Пасхальные теракты: виновные установлены, Москва напомнила о совместной борьбе

Организаторов взрывов на Шри-Ланке установили местные власти, передает ТАСС. Известно, что взрыв в Коломбо, где погибли трое полицейских, устроил смертник. А оставшихся в живых, заявил министр обороны страны Руван Вийеварден, будут преследовать вне зависимости от религиозных убеждений.

ООН осудило атаки террористов, в которых погибли 190 человек, 500 пострадали.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о готовности Штатов помочь Шри-Ланке.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!