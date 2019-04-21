Пасхальные теракты: виновные установлены, Москва напомнила о совместной борьбе

Организаторов взрывов на Шри-Ланке установили местные власти, передает ТАСС. Известно, что взрыв в Коломбо, где погибли трое полицейских, устроил смертник. А оставшихся в живых, заявил министр обороны страны Руван Вийеварден, будут преследовать вне зависимости от религиозных убеждений.

ООН осудило атаки террористов, в которых погибли 190 человек, 500 пострадали.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о готовности Штатов помочь Шри-Ланке.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2019 г.

Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество объединиться в борьбе с терроризмом и выразило соболезнования родным и близким погибших, передает РИА Новости.

Авиакомпании Шри-Ланки рекомендуют всем пассажирам, вылетающим из столичного аэропорта, прибывать как минимум за четыре часа до вылета.

Восемь взрывов прогремели в воскресенье (католическая Пасха) в разных частях Шри-Ланки. Погибли 190 человек, в том числе 35 иностранцев. Русских среди них нет.