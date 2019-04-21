Александр Овечкин: отреагировали на два поражения, как и требовалось от нас

В пятом матче первого раунда Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду разгромил "Каролину Харрикейнз" со счетом 6:0. Российский нападающий Александр Овечкин, набравший три очка (1+2), поделился впечатлениями от игры с "ураганами".

"Отреагировали на два поражения, как и требовалось от нас, – приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ. – Прямо со старта мы стремились показать, что не собираемся давать им ни шанса. Хорошо бы и дальше играть в том же духе".

Счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу "Вашингтона". Шестой матч противостояния состоится 23 апреля и пройдет на льду "PNC Арены" в Роли.