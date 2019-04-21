Автобус въехал в толпу пешеходов в Японии, есть погибший и пострадавшие

В воскресенье, 21 апреля, автобус въехал в толпу людей около станции Сан-но-Мия в городе Кобе на острове Хонсю, сообщает РИА Новости.

В результате инцидента погиб один человек, еще семь – получили травмы различной степени тяжести.

Японская полиция уже задержала 64-летнего мужчину, находившегося за рулем автобуса в момент ДТП.