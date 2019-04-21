Быков задышал самостоятельно

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких — теперь он дышит самостоятельно. Об этом сообщила в воскресенье в своем Facebook супруга Быкова Ирина Лукьянова.

Накануне она сообщила о положительной динамике в состоянии мужа, в частности о том, что Быков слышит и реагирует. Кроме того, Лукьянова рассказала, что Быкову перестали давать лекарства, которые обеспечивали медикаментозный сон, и он начал "просыпаться потихоньку".

Дмитрий Быков почувствовал себя плохо 16 апреля в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. В башкирской столице писатель должен был провести встречу с читателями. После посадки в Уфе Быков был госпитализирован. 18 апреля его решили перевезти в Москву. Вечером того же дня самолет, оплаченный редакцией "Новой газеты", с писателем, его близкими и медиками приземлился в столице.

Сейчас Быков находится в одной из московских клиник, и его близкие сообщили, что палата писателя оснащена почти так же, как МКС.