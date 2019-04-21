Яковлева стала жертвой группового изнасилования

Актриса театра сатиры Алена Яковлева раскрыла тайну, которую скрывала 30 лет. Во время эфира на телеканале НТВ 57-летняя актриса рассказала, как стала жертвой группового изнасилования. Актриса поделилась, как ей удалось выжить после трагедии и не сойти с ума от пережитого.

Яковлева — дочь известного артиста Юрия Яковлева (поручик Ржевский из "Гусарской баллады" и Ипполит из "Иронии судьбы"). Однако свою дочь артист бросил еще до рождения, оформив развод с ее матерью после шести лет брака. По словам Алены, у отца случился яркий роман, когда ее мать была беременна. Сейчас боль от такого предательства уже притупилась, но не исчезла полностью, а лишь переросла в другое качество. На пересмотр непростого отношения к отцу повлияла и его смерть в 2013 году.

Жертвой изнасилования Яковлева стала, опрометчиво сев в незнакомую машину. Водитель и его приятель привезли Алену в незнакомый дом, где их дожидался третий мужчина. Актриса не растерялась и начала раздеваться сама, спросив: "Ну, кто первый?" После такого поступка один из насильников отказался от задуманного. Однако от издевательств и унижений это не спасло. Главное, считает актриса, ей удалось сохранить жизнь и не умереть где-нибудь в канаве. Насильники даже довезли Алену до ее дома. Но актриса была в таком шоке от произошедшего, что не запомнила номера автомобиля.