Лавров объяснил признание Россией украинских выборов 2014-го

Министр иностранных дело РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году.

Он напомнил, что после государственного переворота в этой стране, когда был свергнут президент Виктор Янукович, между ним и оппозицией было заключено соглашение о создании правительства национального единства. Но вместо этого оппозиция создала "правительство победителей", рассматривая всех остальных как побежденных, сказал Лавров.

На этом фоне Петр Порошенко, тогда еще кандидат в президенты, заявлял на каждом углу, что он президент мира и урегулирует конфликт за две-три недели, напомнил глава российского МИД. По его словам, именно поэтому Франция и Германия настоятельно просили РФ не выступать с заявлением о непризнании выборов. "И мы этого не сделали, мы дали шанс", — пояснил Лавров, слова которого приводит РИА Новости.