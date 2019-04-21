"Енисей" прервал победную серию в Единой лиге, уступив "Астане"

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ красноярский "Енисей" в Нур-Султане проиграл местной "Астане" со счетом 85:93. Красноярцы прервали победную серию из трех матчей.

У победителей встречи самыми результативными стали Джей Джей О'Брайен (20 очков), Майкл Дженкинс (17), Стивен Холт (16) и Александр Жигулин (15), а у гостей больше всех набрали Денис Захаров и Мартиньш Мейерс – 19 и 17 очков соответственно.

"Астана" одержала вторую победу в последних пяти играх и занимает пятое место в турнирной таблице, а "Енисей" расположился на десятой строчке. В следующем матче команда из Нур-Султана 27 апреля на выезде сыграет с "Зенитом", а красноярцы тремя днями ранее встретятся с "Химками".