Убийство 207 человек на Шри-Ланке: есть задержанные

Полиция Шри-Ланки задержала подозреваемых в организации взрывов в воскресенье, пишет ТАСС. Имена семерых задержанных и подробности арест не раскрываются.

Как сообщили местные СМИ, при взрывах в отелях и храмах Шри-Ланки погибли 207 человек, более пяти сотен ранены. В день католической Пасхи объектами восьми атак стали отели в Коломбо и церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Предполагается, что за исполнителями может стоять радикальная организация "Таухид джамаат" (запрещена в РФ).