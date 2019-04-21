Питерское метро лишилось фирменного голоса

Пассажиры санкт-петербургского метро больше услышат объявление станций в фирменной озвучке. О кончине телеведущего и диктора Михаила Быкова сообщил ТАСС со ссылкой на источник в петербургском метрополитене.

Быков скончался на 73-м году жизни. За годы сотрудничества с питерской подземкой его голос стал визитной карточкой метро северной столицы. Однако голос Быкова будет еще долго звучать на станциях и в вагонах — метрополитен успел записать объявления еще не достроенных станций.

Диктор начал свой профессиональный путь на Ленинградском радио. В конце 1970-х годов ему предложили попробовать озвучить несколько объявлений для метрополитена, в связи с открытием новых станций. С тех пор в течение 40 лет он записал десятки роликов для метро. Его голос звучит не только на станциях и в вагонах поезда при объявлении очередной остановки, им озвучена и служебная информация подземки.