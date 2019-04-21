Массовая драка мигрантов в Екатеринбурге попала на видео

Камера наблюдения запечатлела потасовку с участием нескольких десятков человек, произошедший, по словам автора ролика, поздним вечером в минувшую пятницу, 19 марта, в районе улицы Маневровой в Екатеринбурге.

По предварительной информации, участниками конфликта, разгоревшегося на автобусной базе, использующейся одной из компаний-перевозчиков, являлись приезжие из Киргизии и Таджикистана.

По версии автора ролика, сотрудники службы безопасности проигнорировали происходящее и не вызвали полицию, чтобы прекратить противостояние.

Сведений о пострадавших пока не поступало.