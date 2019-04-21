"Транснефть" прокомментировала ситуацию с белорусским транзитом

Несмотря на проблемы, нефть по трубопроводу "Дружба" будет и далее экспортироваться в Белоруссию и другие страны, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Белнефтехим" в пятницу сообщил, что в российской экспортной смеси Urals превышено количество хлорорганических соединений. Белорусская сторона запросила встречу с представителями "Транснефти". Демин обещал наладить ситуацию к понедельнику, компания работает, чтобы выявить источник загрязнения.

Некачественная нефть складируется, передает РИА Новости.