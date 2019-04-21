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21 апреля 201915:22 Павел Зарубин

Какую тайну скрывает "голос" Кремля и может ли он ошибаться?

Диктора протокольных мероприятий президента России Евгения Хорошевцева не многие знают в лицо, но его голос абсолютно точно слышал каждый человек в России. 9 мая страна снова замрет под эти важные слова: "Внимание, говорит Москва". 

Своими секретами Хорошевцев поделился с программой "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Министр обороны Сергей Шойгу говорит, что их даже сложно назвать дикторами – скорее, они артисты. "Эти традиции заложил великий Левитан", — отметил Шойгу.

Хорошевцев и учился у Левитана, начинал работать с ним. Не многие помнят, но еще в начале двухтысячных никаких особых комментариев во время Парада Победы на самой Красной площади не было — их слышали только телезрители, а гости на трибунах слушали только грохот техники. Что это за танки или самолеты, никто не объяснял. Кремлевский диктор вспоминает: путин тогда сказал, что это неправильно — сидят дети, пенсионеры, военные и никто не понимает, что происходит.


Работу на парадах Хорошевцев называет одной из самых сложных. Высчитал: если самолет пролетает над зданием Центрального телеграфа, значит, на Красной площади его уже пора объявлять.

Он работает в Кремле уже 19 лет. Именно его голос запоминают те, кто удостоен настолько высоких государственных наград, что приглашен в Кремль, а на церемониях вручениях верительных грамот иностранным послам он без запинки произносит даже самые сложные имена.

После окончания мероприятий Владимир Путин, как правило, благодарит за работу. Такая близость к власти у многих неизбежно вызывает вопросы: а общается ли диктор с президентом? Ответ предельно лаконичный: "Я никогда не мешаю".

За скромность, профессионализм и отменный юмор многие сотрудники Кремля называют его дядей Женей. И никого не удивляет такая картина, когда генеральный прокурор, глава президентской администрации и руководитель следственного комитета при входе в зал поворачиваются к месту диктора.

В личных целях своим слишком узнаваемым голосом он не пользуется, один лишь раз подшутил глубокой ночью над друзьями. "Я говорю: "Внимание, говорит и показывает Москва. Доброе утро, товарищи!" В Москве 6 часов утра. Они аж подскочили: "Это кто, это ты хулиганишь?" – вспоминает диктор.

И невозможно поверить, что он всегда заикался. Уверяет, что оно ему подвластно — сцена "всегда снимает все эти вещи".

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