Выпускники программы кадрового резерва прошли огонь и воду
17 апреля в Кремле выпускники программы кадрового резерва, созданной по инициативе президента, получили дипломы и напутствие главы государства "чувствовать себя частью общества, в котором живете, не бронзоветь, внимательно слушать людей". Представители кадрового резерва проходили обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС.
Сюда, прямо под куранты, никого никогда не пускают. Тем важнее момент. Вряд ли можно найти место, лучшее для вдохновения тех, кто заступает или заступит на государственную службу.
Выпускники программы кадрового резерва – люди уже состоявшиеся. Среди них — 11 губернаторов и 2 министра. Но здесь и сейчас они — по понятным причинам — как студенты на выпускном вечере.
Это яркая точка в их напряженной учебе, когда нужно было каждый день доказывать: ты — самый лучший. Они сразу предлагают: нужно реформировать правоохранительную, судебную системы и систему госуправления. Путин согласен, но призывает детально все продумывать.
"Если уж и делать какие-то операции, то искусно, с помощью скальпеля или лучше медикаментозными средствами работать, чтобы без революции, а эволюционным путем двигаться к тому состоянию общества и системы управления, которые нам нужны", — подчеркнул глава государства.
Этому их и учили: модернизировать страну, не взирая на проблемы и сложности. Они в прямом смысле прошли огонь и воду. Путину они рассказали, что, работая в команде, решали сложные вопросы стремительно, когда и. о. губернатора кому-то позвонил.
"Несколько звонков — и что-то пошло. Но если мы будем говорить о реформировании системы управления, ваша задача заключается в том, чтобы все работало в автоматическом режиме", — сказал Владимир Путин.
На общем фото выпускницы проявляют инициативу и просят об отдельном фото. Президент соглашается — отходят в сторону. Путин шутит, что остальные теперь завидуют.
Как это бывает у настоящих выпускников, легкая грусть. Каждый из них с удовольствием остался бы в программе на второй год.
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