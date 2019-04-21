7 из 9: схвачен еще один беглец из тувинского ИВС

Тувинские полицейские задержали еще одного мужчину, сбежавшего неделю назад из изолятора временного содержания республики. Тогда побег совершили в общей сложности девять человек, на данный момент задержаны семеро.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, седьмой беглец, 1985 года рождения, был обнаружен в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Его задержали прямо во дворе одного из домов и препроводили в отдел полиции. Поиски еще двоих сбежавших продолжаются.

Групповой побег из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" в Туве был осуществлен 14 апреля. При этом пострадал дежурный сотрудник изолятора, которому задержанные нанесли несколько ранений. По фактам применения насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа и побега возбуждены два уголовных дела.